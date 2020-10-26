Отец несколько лет мучил и истязал малолетних детей в Чите

Перед судом предстанет 40-летний житель Читы, которого обвиняют в истязании своих детей, пишет ИА «Чита.Ру».

По данным следствия, с 2017 по 2020 год злоумышленник систематически избивал и оскорблял малышей из-за небольших провинностей. Он делал это в пьяном виде. В частности, отец бросал в детей шваброй, молотком, совершал другие действия, причиняющие им боль.

Дети, не выдержав мучений, обратились в правоохранительные органы. Мужчину заключили под стражу. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.