Отчим задушил 7-летнего пасынка за то, что он сутулился, когда делал уроки

- Advertisement -

В селе Новологиново Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, которого обвиняют в жестоком убийстве пасынка, пишет портал «Om1.ru».

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Сообщается, что мужчина сидел дома с двумя пасынками, 5 и 7 лет, пока мама мальчиков была на работе. Один из детей делая уроки, не держал спину ровно, за что был наказан отчимом.

Мужчина сначала ударил ребенка ремнем, а затем схватил его за ворот рубашки и за пояс, поднял и стал трясти. По его словам, в какой-то момент у мальчика начались судороги. Злоумышленник пытался сделать ребёнку искусственное дыхание, но было уже поздно.

После случившегося отчим сказал вернувшейся матери ребёнка, что сын уснул, а сам сбежал из дома. Нашли его через неделю, в лесу. Мужчина был ранее судим.