Онколог рассказал про эффективные способы профилактики рака

Чтобы снизить риск возникновения рака надо регулярно показываться доктору и не забывать о действующих в России скрининговых программах программах диспансеризации. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев.



Благодаря этим программам можно сделать рентгенографию органов грудной клетки и томографию, пройти осмотры у маммолога и гинеколога. Эти процедуры могут помочь выявить различные патологии, которые затем переходят в рак. Речь идёт о различных папилломах, полипах, аденомах.

По словам Дорофеева, универсальных симптомов, которые указывают на развитие онкологических заболеваний, не существует. Например, на рак груди могут указывать уплотнения, выделения из сосков, деформация молочной железы. Все эти вещи женщина может обнаружить самостоятельно.

При гинекологических заболеваниях – появляется боль, необычные выделения, при раке лёгких – усиливается кашель, при заболеваниях простаты о проблемах могут сообщить нарушения мочеиспускания. Также стоит обращать внимание на появление новых родинок на коже.

– Должно насторожить, если пятно или новообразование увеличивается со временем, имеет неровные края, волосы на нём выпадают, – рассказал онколог. – Появление участков депигментации и гиперпигментации тоже причина пойти к дерматологу.

Дорофеев советует, в любом случае, если человек почувствовал что-то неладное. обращаться к врачу. Можно просто прийти на приём к терапевту, а уже он направит вас к специалисту.

Также онколог отметил, что нельзя говорить о том, что какие-то продукты противопоказаны всем. У некоторых людей могут вызвать рак кишечника мясные продукты, так как при их переваривании образуются канцерогены индол и скатол. Не стоит злоупотреблять кофе или шоколадом – их надо употреблять в умеренных дозах.

Рекомендуется употреблять продукты растительного происхождения – свежие овощи и фрукты, в которых много витаминов и антиоксидантов. Они полезны всем, но являются средством профилактики, а не предотвращения болезни.