На главную Новости мира

Онколог рассказал про эффективные способы профилактики рака

Изображение marionbrun с сайта Pixabay

Чтобы снизить риск возникновения рака надо регулярно показываться доктору и не забывать о действующих в России скрининговых программах  программах диспансеризации. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель  главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев.

Благодаря этим программам можно сделать рентгенографию органов грудной клетки и томографию, пройти осмотры у маммолога и гинеколога. Эти процедуры могут помочь выявить различные патологии, которые затем переходят в рак. Речь идёт о различных папилломах, полипах, аденомах.

По словам Дорофеева, универсальных симптомов, которые указывают на развитие онкологических заболеваний, не существует. Например, на рак груди могут указывать уплотнения, выделения из сосков, деформация молочной железы. Все эти вещи женщина может обнаружить самостоятельно.

При гинекологических заболеваниях – появляется боль, необычные выделения, при раке лёгких –  усиливается кашель, при заболеваниях простаты о проблемах могут сообщить нарушения мочеиспускания. Также стоит обращать внимание на появление новых родинок на коже.

– Должно насторожить, если пятно или новообразование увеличивается со временем, имеет неровные края, волосы на нём выпадают, – рассказал онколог. – Появление участков депигментации и гиперпигментации тоже причина пойти к дерматологу.

Дорофеев советует, в любом случае, если человек почувствовал что-то неладное. обращаться к врачу. Можно просто прийти на приём к терапевту, а уже он направит вас к специалисту.

Также онколог отметил, что нельзя говорить о том, что какие-то продукты противопоказаны всем. У некоторых людей могут вызвать рак кишечника мясные продукты, так как при их переваривании образуются канцерогены индол и скатол.  Не стоит злоупотреблять кофе или шоколадом – их надо употреблять в умеренных дозах.

Рекомендуется употреблять продукты растительного происхождения –  свежие овощи и фрукты, в которых много витаминов и антиоксидантов. Они полезны всем, но являются средством профилактики, а не предотвращения болезни.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцы увидели грандиозное шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»

Видео
В пятницу, 7 февраля, в Рязани выступили прославленные фигуристы – олимпийские чемпионы, победители и призёры чемпионатов мира и Европы. Всеми любимые спортсмены...
Узнать больше

Николай Любимов: В Рязанской области есть талантливые и перспективные учёные

Власть
Поздравление губернатора Рязанской области Николая Любимова с Днём российской науки. Уважаемые работники научной сферы Рязанской области! Поздравляю вас с...
Узнать больше

Рязанка пожаловалась на грязь в маршрутке

Новости Рязани
Жительница Рязани пожаловалась на грязь в одном из автобусов, обслуживающих коммерческий маршрут №62. Об этом она написала на странице губернатора Рязанской области...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцы увидели грандиозное шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»

Видео
В пятницу, 7 февраля, в Рязани выступили прославленные фигуристы – олимпийские чемпионы, победители и призёры чемпионатов мира и Европы. Всеми любимые спортсмены...
Узнать больше

В Рязани двух китайских студентов отправили на карантин

Новости Рязани
Двух студентов из Китая, обучающихся в РГУ имени Есенина, поместили на карантин в Рязани. Сейчас они находятся в ОКБ имени Семашко.
Узнать больше

Юные рязанцы подарили книги школьникам из Беларуси

Новости Рязани
В пятницу, 7 февраля, юные рязанцы присоединились к акции «Подари ребёнку книгу». Школьники вместе с активистами РДШ собрали посылку с литературой, которая...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

«А свечи плачут за людей…»

Акценты
4 февраля 1995 года жители Рязани провожали в последний путь пятерых молодых ребят – служащих Московского военного округа из Чучкова, погибших при исполнении служебного долга в Чечне. Об этом рассказала одна из статей, которую мы представляем сейчас в рубрике «О чём писали рязанские газеты...» ﻿
Узнать больше

Рязанцы могут получить бесплатные консультации педагогов и психологов

Акценты
https://youtu.be/_uvhKudMJ40 В конце 2019 года рязанская автономная некоммерческая организация «Ресурс» получила грант на проведение бесплатных консультаций...
Узнать больше

«Новая газета»: версия о связи государственных лотерей с победительницей розыгрыша на миллиард рублей не подтвердилась

Акценты
«Новая газета» выпустила статью под названием «Метание ядра», в которой попыталась разобраться в истории с новогодним розыгрышем лотереи «Русское...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Слетел в котлован: водитель фуры погиб на «Амуре»

На автодороге М11 введен тариф для «передумавших»

Толстый кот застрял в калитке и рассмешил пользователей Сети