Немая дочь сутки провела в машине с умершим отцом

В Калужской области нашли отца и дочь, пропавших 22 января. Об этом сообщает «Российская газета».



Сообщается, что 74-летний мужчина и его 32-летняя дочь, которая не может разговаривать из-за врождённого заболевания, поехали в районную больницу, чтобы сделать флюорографию. Когда они не вернулись, родные забеспокоились, начались поиски.



Пропавший автомобиль был найден в деревне Антоново 26 января. По данным Следственного комитета, внутри находились женщина и труп её отца. Рассказать нашедшим её местным жителям, что случилось, пострадавшая не могла.



Сообщается, что машина была поднята на домкрат, бензин отсутствовал. Видимо, мужчина почувствовал себя плохо, съехал на обочину и застрял. Когда он пытался выехать, у пожилого человека не выдержало сердце. Когда машину нашли, водитель был мёртв уже более суток. Его дочь всё это время была в салоне вместе с ним.



Женщину госпитализировали, сейчас её жизни ничего не угрожает.

