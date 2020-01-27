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Немая дочь сутки провела в машине с умершим отцом

В Калужской области нашли отца и дочь, пропавших 22 января. Об этом сообщает «Российская газета»

Сообщается, что 74-летний мужчина и его 32-летняя дочь, которая не может разговаривать из-за врождённого заболевания, поехали в районную больницу, чтобы сделать флюорографию. Когда они не вернулись, родные забеспокоились, начались поиски.

Пропавший автомобиль был найден в деревне Антоново 26 января. По данным Следственного комитета, внутри находились женщина и труп её отца. Рассказать нашедшим её местным жителям, что случилось, пострадавшая не могла. 

Сообщается, что машина была поднята на домкрат, бензин отсутствовал. Видимо, мужчина почувствовал себя плохо, съехал на обочину и застрял. Когда он пытался выехать,  у пожилого человека не выдержало сердце. Когда машину нашли, водитель был мёртв уже более суток. Его дочь всё это время была в салоне вместе с ним. 

Женщину госпитализировали, сейчас её жизни ничего не угрожает. 

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