Неизвестные пытались выкопать труп девушки, умершей два года назад

Дикая и непонятная история произошла в городе Мелеуз в Башкирии – там неизвестные раскопали могилу, в которой была похоронена молодая женщина. Об этом сообщают «Вести-Башкортостан».



О ЧП, случившемся на могиле 25-летней девушки, в полицию сообщила её мать. По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, могила была разрыта несколько дней назад.



Ранее похожий случай произошёл на кладбище под Уфой – там была раскопана могила мужчины. Его родственники не исключают криминальный след.

