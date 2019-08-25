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Неизвестные пытались выкопать труп девушки, умершей два года назад

Дикая и непонятная история произошла в городе Мелеуз в Башкирии – там неизвестные раскопали могилу, в которой была похоронена молодая женщина. Об этом сообщают «Вести-Башкортостан».

О ЧП, случившемся на могиле 25-летней девушки, в полицию сообщила её мать. По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, могила была разрыта несколько дней назад.

Ранее похожий случай произошёл на кладбище под Уфой – там была раскопана могила мужчины. Его родственники не исключают криминальный след. 

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