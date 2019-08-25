В рязанском вузе появился бесплатный велопрокат

В Рязани появился бесплатный велопрокат, правда, доступен он только для студентов и сотрудников Политехнического института. Об этом сообщает газета «Рязанские ведомости».



Для велопроката закуплено пять велосипедов. Они размещены во внутреннем дворе вуза на специально оборудованном парковочном пространстве. Воспользоваться велосипедом можно, если обратиться к начальнику отдела по воспитательной работе.



Велосипед выдаётся на прокат на пять дней, после этого его надо вернуть на сутки на парковку. Затем велосипедом можно пользоваться снова.

