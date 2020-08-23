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Новости мираПроисшествия

Насильник-велосипедист надругался над женщиной в Краснодаре

Никита Брыкин

В Краснодаре ищут маньяка-насильника, который едва не убил женщину и надругался над ней около ночного магазина. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Местная жительница стала жертвой настоящего безумца и маньяка. Она вышла в магазин в два часа ночи. По ее словам, на нее напал злоумышленник. Сначала неизвестный на велосипеде загнал ее в подворотню, тогда ей удалось отбиться.

Позже безумец толкнул женщину сзади, и та при падении ударилась головой о каменную клумбу. Она сразу же потеряла сознание. Злоумышленник продолжил издевательства, нанес несколько ударов по голове и надругался.

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На помощь спешил ее сын, женщина успела позвонить ему за несколько секунд до падения. Именно он комментирует видео с камеры наблюдения, которое позже сам и принес в полицейский участок в качестве главной улики.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе на установление личности и местонахождения фигуранта. В отношении нападавшего возбуждено сразу два уголовных дела.

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