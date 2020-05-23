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На Кубани мужчина убил соседей из-за громкой музыки и остался на свободе

Никита Брыкин
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Суд признал виновным жителя Анапы, который застрелил двух соседей после спора из-за громкой музыки. Однако его приговорили к двум годам исправительных работ и отпустили на свободу. Об этом пишет портал «Znak.com».

Инцидент произошел 3 февраля 2019 года в селе Супсех. Мужчине не понравилось, что его соседи громко слушали музыку. Он пришел разбираться к 60-летнему отцу и его 30-летнему сыну. В результате разгорелся скандал. Обвиняемый застрелил оппонентов из охотничьего ружья, когда те вооружились и отправились выяснять отношения.

Суд присяжных квалифицировал его действия как вынужденную самооборону. Мужчина совершил преступление впервые, поэтому ему назначили исправительные работы. С учетом проведенного времени в СИЗО его освободили из-под стражи. Прокуратура намерена обжаловать это решение.

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