Мужчина избил знакомого до смерти за сломанный телевизор

Суд вынес приговор жителю города Торопец Тверской области, который избил до смерти приятеля за испорченный телевизор, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в июне. Сообщается, что 24-летний парень пришел в гости к знакомой, чтобы распить спиртное. Между ним и еще одним гостем разгорелся конфликт из-за того, что на пол уронили телевизор. В результате драки пострадавший получил сильные травмы и вскоре скончался.

Известно, что осужденный на следующий день отказался вызвать скорую помощь потерпевшему.

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Злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.