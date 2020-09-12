Мужчина избил полицейских за просьбу показать паспорт

Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Новошахтинска Ростовской области, который набросился с кулаками на сотрудников полиции, пишет «КП».

Инцидент произошел ночью 30 июля в Ростове-на-Дону. Находясь на одной из улиц города, молодой человек привлек к себе внимание сотрудников правопорядка. Они попросили предъявить документы, удостоверяющие личность. Парень стал вести себя крайне агрессивно.

В ходе драки злоумышленник нанес правоохранителям множественные удары в область лица и туловища, причинив им телесные повреждения.

Выяснилось, что подозреваемый уже привлекался к уголовной, а также к административной ответственности. Теперь ему грозит реальный срок.