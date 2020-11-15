Мигранты жестоко избили и ограбили прохожего за отказ дать прикурить

Телеканалу РЕН ТВ стало известно о нападении агрессивных мигрантов на 36-летнего мужчину в Выборгском районе Ленобласти.

Потерпевший обратился в полицию Выборга в ночь на 15 ноября. Он рассказал, что ночью встретил у магазина трех молодых людей, которые попросили у него прикурить. Мужчина ответил, что курит только вейп. После этого злоумышленники набросились на него и начали избивать.

Потерпевший потерял сознание. Позже он выяснил, что у него пропал телефон, деньги, сумку, в которой лежали ключи от квартиры и другие вещи.

По словам жертвы нападения, хулиганы были молодые и были похожи на приезжих из южных регионов России.