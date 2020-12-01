Маньяк задушил десятки пенсионерок ради наживы

Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами допроса маньяка, подозреваемого в убийстве десятков пенсионеров.

Сообщается, что душителя, на счету которого более 20 жертв, задержали 1 декабря в Казани. По словам мужчины, он расправлялся с пожилыми женщинами ради наживы. Жертвы выбирались спонтанно: маньяк провожал одиноких пенсионерок с сумками до дома. Оказавшись в квартире, злоумышленник начинал их душить.

Первое убийство он совершил в 2010 году после того, как освободился из тюрьмы, где отбывал наказание. Убийца уже не помнит, сколько жертв на его счету.

После задержания мужчина признал свою вину по 25 эпизодам. На допросе он заявил, что выбирал в качестве жертв пенсионерок старше 75 лет.