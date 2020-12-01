Казанский маньяк заявил, что начал убивать из-за голода и жизни на улице

Радик Тагиров, задержанный в Казани по подозрению в убийстве 26 пожилых женщин, заявил, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, следует из видео, опубликованного МВД РФ.

Ранее СК сообщил о задержании 38-летнего жителя Казани Радика Тагирова, подозреваемого в 26 убийствах в 12 регионах России. По данным следствия, он работает слесарем и был судим в 2009 году за кражу. Преступления совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Тагиров дает признательные показания, заявили в СК.

«Спонтанно все это происходило. Кушать хотел. На улице жил. Так получилось, что воспользовался возможностью легких денег», — рассказал следователю подозреваемый.

Он согласился с тем, что можно было ограничиться ограблением и не доводить дело до убийства. «Но я почему-то так не делал. Не могу объяснить», — заявил Тагиров.