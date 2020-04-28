«Газпром» прокомментировал бунт вахтовиков в Якутии

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В службе по связям с общественностью и СМИ предприятия «Газпром добыча Ноябрьск» заявили, что вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вахтовики устроили стихийный несогласованный митинг. Рабочие недовольны условиями проживания, а также требуют вывезти их с территории месторождения.

«Мы не имеем права комментировать от имени другой компании», — подчеркнул собеседник.

Сообщается, что на месторождении расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций «Газпрома», где размещены более 10 тысяч человек. Известно, что 56 человек находятся в больницах Якутии, еще 39 работников вывезли на лечение в город Ноябрьск ЯНАО. У 16 вывезенных рабочих из Чаяндинского месторождения нашли коронавирус, трое уже выздоровели.

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