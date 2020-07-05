Футбольный вратарь оказался в реанимации после попадания молнии

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Вратарь футбольного клуба «Орехово-Зуево» Иван Заборовский оказался в реанимации после того, как в него попала молния. Информация об этом появилась на фан-странице клуба в Instagram.

По данным болельщиков, несчастный случай произошёл в субботу, 4 июля, во время тренировки.

– Надеемся, что всё плохое обойдёт его стороной, – говорится в сообщении болельщиков.

Футбольный клуб «Орехово-Зуево», также как и ФК «Рязань», играет во Втором дивизионе ПФЛ, но в группе «Запад». Это один из старейших клубов страны.