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Футбольный вратарь оказался в реанимации после попадания молнии

7info
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Вратарь футбольного клуба «Орехово-Зуево» Иван Заборовский оказался в реанимации после того, как в него попала молния. Информация об этом появилась на фан-странице клуба в Instagram.

По данным болельщиков, несчастный случай произошёл в субботу, 4 июля, во время тренировки. 

– Надеемся, что всё плохое обойдёт его стороной, – говорится в сообщении болельщиков. 

Футбольный клуб «Орехово-Зуево», также как и ФК «Рязань», играет во Втором дивизионе ПФЛ, но в группе «Запад». Это один из старейших клубов страны. 

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