Дядя отрубил племяннице пальцы из-за мобильного телефона

Возбуждено уголовное дело против жителя Бурятии, который, предположительно, отрубил 5-летней племяннице пальцы из-за гаджета. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 31 августа в одной из деревень. Сообщается, что отец и дядя ребенка распивали спиртное. Чтобы ребенок не мешал застолью, злоумышленник дал племяннице телефон. Девочка спокойно играла, однако в процессе уронила его и разбила.

Тогда пьяный 47-летний мужчина приказал малышке положить ладонь на пень и отрубил девочке два пальца топором. После этого он скрылся в лесу. Раненую девочку привел домой пьяный отец. Ребенка госпитализировали. Врачам удалось пришить один палец.

Реклама

Ночью подозреваемый вернулся на место происшествия, там его задержали оперативники.