Директор школы покрывала физрука, обвиняемого в педофилии в Югре

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора учебного заведения в Нижневартовске. Об этом пишет «Российская газета».

Сообщается, что женщина могла знать, что делает физрук, но скрыла эти факты от полиции. В период с 2015 по 2020 год педагог неоднократно с применением насилия совершал развратные действия в отношении учениц. Известно о пяти потерпевших, которые боялись рассказать о случившемся. В частности, они опасались мести со стороны учителя.

Отметим, что физрука задержали, когда он пытался убежать из школы. Он находится под стражей. Мужчине предъявлено обвинение.

По предварительной версии, руководитель учебного заведения покрывала учителя из личной заинтересованности. Это привело к тому, что физрук продолжил издеваться над подопечными.