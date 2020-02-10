Дело об убийстве ребёнка в детском саду передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего уроженца города Нарьян-Мара, которого обвиняют в убийстве ребёнка в детском саду. Об этом сообщил сайт Следственного комитета РФ.



Как было установлено в ходе следствия, преступление мужчина совершил 31 октября 2019 года. Днём, когда дети спали, он зашёл в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, поднялся на второй этаж и в одной из спален зарезал 6-летнего мальчика. После этого мужчину задержали охранник и работник детского сада и передали полицейским.



Психиатры провели экспертизу и установили, что мужчина страдает психическим расстройством. Из-за этого он не мог «осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». Поэтому убийцу надо направить на лечение в специальную психбольницу.



Решение о применении мер медицинского характера по делу об убийстве ребёнка в детском саду должен принять суд.



Напомним, ранее было опубликовано видео с места убийства.

