Чиновница отдала девочку в семью педофила, где ее изнасиловали и убили

Вынесен приговор в отношении начальника образования Холм-Жирковского района Смоленской области. Ее признали виновной в халатности, которая повлекла смерть 7-летней девочки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на следователей.

По версии следствия, детей в возрасте от 6 до 10 лет передали на воспитание в приемную семью с нарушением закона. В январе 2018 года приемный отец остался дома с детьми. Он изнасиловал свою приемную дочь, после чего убил ребенка.

Отметим, что суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Мужчину приговорили к 23 годам колонии строгого режима.