Чеченцы устроили массовую драку на крымском курорте

В Евпатории произошла массовая драка охранников рынка с уроженцами Чечни. Об этом пишет газета «МК» со ссылкой на телеграм-канал «Подъем».

Участник конфликта рассказал, что один из чеченцев ночью перелез забор рынка, чтобы пройти в туалет. Однако охранники стали его выгонять.

«Он приехал с друзьями — человек 20 с арматурами, начали нападать», — отметил охранник.

После этого один из работников рынка взял топор и бросился на оппонентов. Гости убежали. Один из участников драки не смог удачно слезть с забора и упал в яму раскопок античного городища Керкенитиды. По данному факту проводится проверка.