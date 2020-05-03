Бизнесмен избил женщину и столкнул ее в яму из-за пандемии

В Севастополе бизнесмен напал на местную жительницу из-за просьбы соблюдать режим самоизоляции. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
Сообщается, что в конфликте приняли участие жительница апарт-отеля «Аквамарин» и группа мужчин. По словам женщины, она попросила компанию их покинуть на территорию жилого комплекса и не нарушать режим самоизоляции.
Компания проигнорировала ее просьбы, и тогда женщина стала снимать видео. Это не понравилось бизнесмену, который ударил ее стеклянной бутылкой по голове и толкнул в яму, откуда она не могла самостоятельно выбраться.
По словам женщины, она обратилась в полицию, однако по факту конфликта отказались заводить дело. Информация уточняется.
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