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Бизнесмен избил женщину и столкнул ее в яму из-за пандемии

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В Севастополе бизнесмен напал на местную жительницу из-за просьбы соблюдать режим самоизоляции. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что в конфликте приняли участие жительница апарт-отеля «Аквамарин» и группа мужчин. По словам женщины, она попросила компанию их покинуть на территорию жилого комплекса и не нарушать режим самоизоляции.

Компания проигнорировала ее просьбы, и тогда женщина стала снимать видео. Это не понравилось бизнесмену, который ударил ее стеклянной бутылкой по голове и толкнул в яму, откуда она не могла самостоятельно выбраться.

По словам женщины, она обратилась в полицию, однако по факту конфликта отказались заводить дело. Информация уточняется.

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