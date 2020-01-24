Стражи порядка арестовали отца семейства, который вместе с детьми скрывался от органов опеки и полиции. Об этом сообщает RT со ссылкой на СУ СК России по Забайкальскому краю.

По словам следователей, мужчина поместили в СИЗО, а его трех сыновей и дочь отправили в социально-реабилитационное учреждение.

Ранее сообщалось о семье с четырьмя детьми, которые живут в заброшенном аварийном бараке без отопления и каких-либо удобств. При этом в правительстве края рассказали, что отца разыскивали за совершение преступления.

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