Алкоголики жестоко изнасиловали соседок, которые попросили их починить дверь

Правоохранители задержали трех жителей Сургута, которых подозревают в жестоком изнасиловании двух женщин в квартире одной из них, пишет «МК».

Сообщается, что молодые люди распивали алкоголь в подъезде жилого дома. Местная жительница обратилась к ним и попросила мужчин отремонтировать дверную ручку. В тот момент в квартире находилась ее подруга.

Приятели согласились «помочь». Оказавшись внутри, злоумышленники стали приставать к женщинам. В итоге изверги изнасиловали одну из них, а над другой совершили «иные действия сексуального характера».

После этого насильники пытались сбежать, однако их остановили сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.