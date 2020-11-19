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Новости мираПроисшествия

Алкоголики жестоко изнасиловали соседок, которые попросили их починить дверь

Никита Брыкин

Правоохранители задержали трех жителей Сургута, которых подозревают в жестоком изнасиловании двух женщин в квартире одной из них, пишет «МК».

Сообщается, что молодые люди распивали алкоголь в подъезде жилого дома. Местная жительница обратилась к ним и попросила мужчин отремонтировать дверную ручку. В тот момент в квартире находилась ее подруга.

Приятели согласились «помочь». Оказавшись внутри, злоумышленники стали приставать к женщинам. В итоге изверги изнасиловали одну из них, а над другой совершили «иные действия сексуального характера».

После этого насильники пытались сбежать, однако их остановили сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

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