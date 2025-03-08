WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с 10 марта

Пользователи WhatsApp обеспокоены новостями о возможном прекращении работы мессенджера после очередного обновления. С чем это связано и какие устройства попадут под ограничения, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

По её словам, изменения затронут небольшую часть пользователей, чьи смартфоны работают на устаревших версиях операционных систем или принадлежат к числу старых моделей.

«Ближайшее обновление, которое выйдет 10 марта, затронет владельцев Android-смартфонов с операционной системой Android 4.4, выпущенной в 2013 году. Также в список неподдерживаемых устройств попадут Samsung Galaxy S3 и Note 2, LG Nexus 4, Sony Xperia Z1 и другие модели», — пояснила эксперт.

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В начале мая аналогичные ограничения коснутся и владельцев устаревших моделей Apple. В частности, WhatsApp перестанет работать на iPhone 6 и iPhone 6 Plus, а также на устройствах с версией iOS ниже 15.1.

Бастрыкина объяснила, что такие меры необходимы для обеспечения стабильной и безопасной работы мессенджера, через который ежедневно передаются конфиденциальные данные.

«Старые модели телефонов технически не смогут поддерживать обновления безопасности, а операционная система должна обеспечивать быструю и бесперебойную работу приложения без конфликтов и сбоев», — подчеркнула она.

Что делать пользователям?

Некоторым пользователям удастся решить проблему, обновив операционную систему вручную — если их устройство позволяет это сделать.

«Остальным, кто хочет продолжать пользоваться WhatsApp, придётся задуматься о покупке нового смартфона. Это не только обеспечит работу мессенджера, но и повысит безопасность банковских и других важных приложений», — заключила Бастрыкина.