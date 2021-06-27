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Воскресенье, 27 июня, 2021
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Выпавшая из окна на улице Качевской девочка находится в тяжёлом состоянии

7info
Выпавшая из окна на улице Качевской девочка находится в тяжёлом состоянии
Изображение Darko Stojanovic с сайта Pixabay
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Девочка 2019 года рождения, выпавшая из окна на пятом этаже жилого дома на улице Качевской в Рязани, находится в тяжёлом состоянии. Подробности ЧП сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Вечером 26 июня в посёлке Строитель мать оставила 2-летюю дочь без присмотра на несколько минут. Девочка забралась на подоконник, москитная сетка не выдержала веса ребёнка.

Следователи проводят доследственную проверку. Действиям матери дадут правовую оценку. По результатам проверки СК примет правовое решение.

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