Вы доказали свою принадлежность  к элите спецназа России — Павел Малков

Павел Малков посетил Учебный центр Управления Росгвардии по Рязанской области, где во второй раз прошли испытания среди сотрудников на право ношения крапового берета.

Губернатор Павел Малков, приветствуя участников состязаний, высоко оценил уровень их подготовки.

«Все, кто сдал экзамен на право ношения крапового берета, доказали свою принадлежность к элите спецназа России. Вы являетесь достойным примером для молодых ребят. У каждого участника- высочайший уровень боевой подготовки», — подчеркнул Павел Малков.

В соревнованиях приняли участие более 40 военнослужащих Главного центра «Гридень» Росгвардии. Все испытания были направлены на проверку физических и профессиональных навыков, а также психологической устойчивости, способности принимать решения в критических ситуациях и действовать в команде. В программу состязаний вошли комплексы нормативов по физической, огневой, инженерной, медицинской, военно-политической, тактической подготовке, военной топографии и связи.

Основным этапом стал марш-бросок на 12 км по пересечённой местности с преодолением водных преград и огненно-штурмовой полосы. После бойцы также выполнили норматив по высотной подготовке с использованием альпинистского снаряжения. Инструкторы оценили владение приемами рукопашного боя и другими элементами специальной подготовки. В завершение кандидаты, успешно прошедшие испытания, провели поединки по рукопашному бою.

Права носить краповый берет были удостоены 8 участников. Знак отличия — самый престижный головной убор спецназовцев — им вручили в торжественной обстановке.

Военнослужащих поздравил основоположник экзамена на право ношения крапового берета, Герой России Сергей Лысюк. Участие в церемонии также приняли Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов, начальник Управления Росгвардии Рязанской области Виктор Лачев.