Суббота, 4 октября, 2025
15.3 C
Рязань
Общество

Вы доказали свою принадлежность  к элите спецназа России — Павел Малков

Анастасия Мериакри
Фото с сайта Правительства Рязанской области

Павел Малков посетил Учебный центр Управления Росгвардии по Рязанской области, где во второй раз прошли испытания среди сотрудников на право ношения крапового берета.

Губернатор Павел Малков, приветствуя участников состязаний, высоко оценил уровень их подготовки.

«Все, кто сдал экзамен на право ношения крапового берета, доказали свою принадлежность к элите спецназа России. Вы являетесь достойным  примером для молодых ребят. У каждого участника- высочайший уровень боевой подготовки», — подчеркнул Павел Малков.

В соревнованиях приняли участие более 40 военнослужащих Главного центра «Гридень» Росгвардии. Все испытания были направлены на проверку физических и профессиональных навыков, а также психологической устойчивости, способности принимать решения в критических ситуациях и действовать в команде. В программу состязаний вошли комплексы нормативов по физической, огневой, инженерной, медицинской, военно-политической, тактической подготовке, военной топографии и связи.

Основным этапом стал марш-бросок на 12 км по пересечённой местности с преодолением водных преград и огненно-штурмовой полосы. После бойцы также выполнили норматив по высотной подготовке с использованием альпинистского снаряжения. Инструкторы оценили владение приемами рукопашного боя и другими элементами специальной подготовки. В завершение кандидаты, успешно прошедшие испытания, провели поединки по рукопашному бою.

Права носить краповый берет были удостоены 8 участников. Знак отличия — самый престижный головной убор спецназовцев — им вручили в торжественной обстановке.

Военнослужащих поздравил основоположник экзамена на право ношения крапового берета, Герой России Сергей Лысюк. Участие в церемонии также приняли Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов, начальник Управления Росгвардии Рязанской области Виктор Лачев.

Вы доказали свою принадлежность  к элите спецназа России — Павел Малков Основным этапом стал марш-бросок на 12 км по пересечённой местности с преодолением водных преград и огненно-штурмовой полосы.
Вы доказали свою принадлежность  к элите спецназа России — Павел Малков Основным этапом стал марш-бросок на 12 км по пересечённой местности с преодолением водных преград и огненно-штурмовой полосы.
Вы доказали свою принадлежность  к элите спецназа России — Павел Малков Основным этапом стал марш-бросок на 12 км по пересечённой местности с преодолением водных преград и огненно-штурмовой полосы.
Вы доказали свою принадлежность  к элите спецназа России — Павел Малков Основным этапом стал марш-бросок на 12 км по пересечённой местности с преодолением водных преград и огненно-штурмовой полосы.
Вы доказали свою принадлежность  к элите спецназа России — Павел Малков Основным этапом стал марш-бросок на 12 км по пересечённой местности с преодолением водных преград и огненно-штурмовой полосы.
Вы доказали свою принадлежность  к элите спецназа России — Павел Малков Основным этапом стал марш-бросок на 12 км по пересечённой местности с преодолением водных преград и огненно-штурмовой полосы.

Самые читаемые материалы

Культура и события

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября

На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.
Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
Новости России

«Летит очень жестко»: Шарий рассказал о массированном ударе по Украине

Российские войска ночью нанесли массированный удар по военным объектам...
Акценты

Названы реальные причины отсутствия интима у целого поколения россиян

Кортизол убивает их либидо, а невозможность повторить сцены из порно разочаровывает в сексе.
Новости России

Полковник Алехин раскрыл, что происходило в атакованном ресторане «Тбилисо» под Харьковом

В атакованном ВС России ресторане «Тбилисо» в Балаклее Харьковской...

Последние новости

Более 200 человек приняли участие в первом осеннем субботнике

Состоялась уборка общественных пространств от мусора, спил аварийных деревьев и расчистка территорий.

Мужчина 48 лет погиб на пожаре в Рязанской области

3 октября в Шацком районе Рязанской области при пожаре погиб мужчина.

Премьера песни «Молитва матери» в исполнении Евгения Южина состоялась в Константиново

Евгений Южин посвятил песню всем матерям и участникам специальной военной операции, которые защищают родную страну.

Фигуре Кота учёного дали имя

Всего на конкурс поступило более 300 вариантов, пять из них дошли до голосования.

4 октября православные отмечают Воздвижение Креста Господня: о чем нужно молиться в этот день

Праздник служит мощным напоминанием о вселенском значении Жертвы Христовой и о том, что спасение даровано всем народам без исключения.

Тепло со значительными похолоданиями: долгосрочный прогноз погоды на октябрь

Начиная с субботы, 4 октября, в Рязанской области ожидается теплая для октября погода с температурами на 2-4°С выше климата.

Бойца MMA Байрамова задержали за драку в Ленобласти — ТАСС 

На его счету более 10 поединков в смешанных единоборствах

Санавиация доставила в ОКБ женщину, получившую ожоги в результате возгорания одежды во время готовки

Санитарная авиация перевезла из Сасова в Рязанскую областную клиническую больницу (ОКБ) пациента с ожогами.

Три человека погибли в ДТП с лошадью в Башкирии

По предварительным данным, трагедия произошла сегодня около 02 часов 30 минут ночи на 3-м километре автодороги Елбулак-Матвеевка – Бижбуляк.

Аналитик Хеннингсен: Украина не получит новейшие «Томагавки» из-за угрозы раскрытия технологий 

Такие вооружения могут быть эффективны против страны без системы противовоздушной обороны, но Россия — это «другое дело»

В Константиново для выступления прибыл золотой тенор России Евгений Южин

Сейчас в музее-заповеднике С.А. Есенина активно готовятся к предстоящему концерту. На родину поэта уже прибыл золотой тенор России Евгений Южин.

В гараже рязанца обнаружили 1,5 кг марихуаны и конопли

На чердаке хозяйственной постройки оперативники изъяли мешок и ящик с готовой марихуаной общей массой 1 килограмм 200 граммов

Производителя колбасных изделий в Рыбновском районе оштрафовали на 30 тысяч

В ходе мероприятия выяснилось, что предприятие не устранило все выявленные нарушения и не обеспечило должного контроля за прослеживаемостью продукции

В сентябре в Рязани на свет появились 418 малышей

Из них 222 мальчика и 196 девочек. Четыре пациентки стали счастливыми матерями двойняшек.

Турпоток в Рязанской области в 2024 году вырос более чем на 90% — Павел Малков

Рязанская область имеет большой потенциал для развития туризма и активно работает над улучшением туристической инфраструктуры.