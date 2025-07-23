Оперштаб в Рязанской области ввел запрет на публикации о применении БПЛА

Введен запрет на публикацию об использовании и последствиях применения БПЛА на территории Рязанской области. Соответствующий протокол оперштаба подписал губернатор Рязанской области Павел Малков, сообщает сайт правительства региона.

Решением оперативного штаба Рязанской области запрещается публикация и распространение любой информации в сообщениях и материалах СМИ, в сети «Интернет», в том числе фото- и видеоматериалов:

— об использовании, последствиях применения на территории Рязанской области БПЛА. В том числе информации, позволяющей идентифицировать их тип, место нахождения (падения), запуска или траекторию полета, место атаки и факт поражения объектов, характер нанесенных повреждений;

— информации, касающейся применения и последствий применения на территории региона средств противодействия БПЛА, в том числе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы;

-способствующей раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы сил и средств Министерства обороны РФ, систем ПВО и РЭБ, военных комиссариатов и других объектов военного назначения, а также мест расположения сооружений систем связи, систем охраны объектов промышленности, ТЭК и ЖКХ, транспорта, мостов и иных критически важных объектов в регионе.

Запрет не распространяется на непосредственную деятельность уполномоченных органов власти, а также на размещение официальной информации:

— в СМИ, учредителями которых выступают исполнительные органы Рязанской области и органы местного самоуправления региона, включая аккаунты в социальных сетях и мессенджерах;

— на официальных сайтах и официальных страницах в социальных сетях и мессенджерах государственных органов и органов местного самоуправления, их подведомственных организаций, руководителей государственных органов и органов местного самоуправления.

За неисполнение решения оперативного штаба предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, максимальный размер – до 500 тысяч рублей.