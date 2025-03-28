Атаковать газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области офицеры НАТО, заявил «АиФ» глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
По его мнению, европейцы сделали это, чтобы подогреть конфликт с Россией.
Михайлов считает, что ВСУ ничего не сделали, потому что фактически подчиняются им, а не Киеву.
В Минобороны сообщили, что в пятницу утром ударом HIMARS фактически оказалась уничтожена ГИС «Суджа».
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев атаковал объект по команде из Лондона.