Атаковать газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области офицеры НАТО, заявил « АиФ » глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его мнению, европейцы сделали это, чтобы подогреть конфликт с Россией.

«С большой вероятностью именно офицеры НАТО из стран ЕС управляли установкой HIMARS, которая ударила по ГИС «Суджа», — говорится в публикации.

Михайлов считает, что ВСУ ничего не сделали, потому что фактически подчиняются им, а не Киеву.

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В Минобороны сообщили, что в пятницу утром ударом HIMARS фактически оказалась уничтожена ГИС «Суджа».

Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев атаковал объект по команде из Лондона.