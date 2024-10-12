В последние дни все чаще появляются сообщения о возможном новом наступлении ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский недавно анонсировал подготовку к масштабной атаке, однако конкретные цели не раскрывал. По данным источников Readovka, Брянская область может стать одной из приоритетных зон для наступления. Наблюдается активное размещение спутниковых комплексов Starlink на северных территориях Сумской и Черниговской областей.

Признаки подготовки к атаке схожи с действиями, предшествовавшими летним событиям в Курской области. Основными направлениями возможного прорыва эксперты называют Климовский и Суземский районы, где ранее украинские диверсионно-разведывательные группы уже предпринимали попытки проникновения. Там же пограничные посты подвергались обстрелам со стороны одиночных танков ВСУ.

Сценарии дальнейших действий могут развиваться по двум направлениям. В первом случае украинские войска могут малыми группами просачиваться через восточную часть Брянской области, где густые леса и труднопроходимые дороги, что затрудняет работу российских сил. Второй вариант — более масштабный прорыв по западной части региона, где меньше лесов и больше населенных пунктов, что облегчает продвижение противника вглубь территории.

Не исключается и возможность атаки одновременно с двух направлений, чтобы рассредоточить силы российских военных. По информации Readovka, ВСУ могут использовать гражданские машины, маскируясь под эвакуацию мирных жителей, чтобы скрыть свои действия. Такой сценарий усложнит обнаружение реальных целей наступления.

Вероятность прорыва Брянской границы активно обсуждается в Киеве. По мнению военных аналитиков, Украина рассчитывает на то, что значительные силы российской армии сосредоточены в Курской области, Брянская область, якобы, не прикрыта.