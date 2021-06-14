Вслед за Москвой Санкт-Петербург ужесточает коронавирусные ограничения

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Губернатор Сантк-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ужесточении коронавирусных ограничений 17 июня. Причина — ухудшение эпидемиологической обстановки.

С 17 июня в Петербурге запретят работу фудкортов и детских комнат ресторанов и кафе. Обслуживание гостей в заведениях общепита приостановят с 02.00 до 06.00.

Будут действовать запреты для торговых центров. Например, запретили торговлю на «островках» и работу объектов досуга, кроме океанариумов, кинотеатров, фитнес-центров).

Заполняемость кинотеатров снизили до 50%, на массовых мероприятиях могут присутствовать не более 3 тысяч человек.