ВС РФ в Часов Яре вплотную поджали Огнеупорный комбинат

Телеграм-канал «Военная хроника» сообщил подробности освобождения города Часов Яр.

Автор поста отмечает, что город стал «забываться» на фоне информации о якобы мирных переговорах и постепенного обвала фронта под Кураховым. А там, тем временем, российские войска вплотную поджали Огнеупорный комбинат и начали по нему плотную работу.

Объект находится в географическом центре города, выход оттуда только один — на запад, по одной-двум узеньким дорожкам, которые давно под контролем дронов и артиллерии.

— Продвижение тут идёт тяжело, поскольку ВСУ упираются изо всех сил и при каждой возможности стараются подбрасывать подкрепления, но как только с Часовым Яром будет покончено, можно ожидать, что обстановка для украинской армии осложнится и по соседним населённикам, в частности, по Константиновке и Дзержинску (Торецку), — говорится в сообщении.