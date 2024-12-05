Четверг, 5 декабря, 2024
На главнуюНовостиНовости мира

ВС РФ в Часов Яре вплотную поджали Огнеупорный комбинат

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение: «Военная хроника»

Телеграм-канал «Военная хроника» сообщил подробности освобождения города Часов Яр.

Автор поста отмечает, что город стал «забываться» на фоне информации о якобы мирных переговорах и постепенного обвала фронта под Кураховым. А там, тем временем, российские войска вплотную поджали Огнеупорный комбинат и начали по нему плотную работу.

Объект находится в географическом центре города, выход оттуда только один — на запад, по одной-двум узеньким дорожкам, которые давно под контролем дронов и артиллерии.

— Продвижение тут идёт тяжело, поскольку ВСУ упираются изо всех сил и при каждой возможности стараются подбрасывать подкрепления, но как только с Часовым Яром будет покончено, можно ожидать, что обстановка для украинской армии осложнится и по соседним населённикам, в частности, по Константиновке и Дзержинску (Торецку), — говорится в сообщении.

Новости рубрики
Новости мира

В Саратовской области школьница умерла во время секса с мужчиной

Школьница потеряла сознание и умерла во время секса с 19-летним парнем в Саратовской области,...
Новости мира

Аналитики ВТБ: в 2025 году продажи розничных кредитов сократятся 

Ускорение «охлаждения» рынка розничного кредитования будет связано с комплексом факторов
Новости мира

Диетолог Устинова: значительное количество сахара присутствует в макаронах и крупах

Многие люди недооценивают, сколько сахара скрывается в привычных продуктах, и это может стать ловушкой для здоровья.