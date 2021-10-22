Врио главы МЧС вылетел в Рязанскую область

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетел в Рязанскую область для координации работы на месте пожара в Шиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В случае необходимости МЧС готово задействовать аэромобильные группировки Центроспаса, Тульского спасательного центра. Среди техники — две тяжелых аварийно-спасательных машины на базе КамАЗ, экскаватор и автокран.

К вылету готова авиация МЧС, оборудованная специальными медицинскими модулями.

Напомним, сегодня утром в посёлке Лесной Шиловского района произошёл пожар в цехе по производству пороха. По разным данным, погибли от 5 до 7 человек, 11 человек ищут.