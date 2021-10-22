10.9 C
Рязань
Пятница, 22 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Врио главы МЧС вылетел в Рязанскую область

7info

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетел в Рязанскую область для координации работы на месте пожара в Шиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В случае необходимости МЧС готово задействовать аэромобильные группировки Центроспаса, Тульского спасательного центра. Среди техники — две тяжелых аварийно-спасательных машины на базе КамАЗ, экскаватор и автокран.

К вылету готова авиация МЧС, оборудованная специальными медицинскими модулями.

Напомним, сегодня утром в посёлке Лесной Шиловского района произошёл пожар в цехе по производству пороха. По разным данным, погибли от 5 до 7 человек, 11 человек ищут.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,753ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]