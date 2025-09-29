Время пускать корни: создай свой сад мечты с ландшафтным дизайнером Ирсон Лазаревой

Мечта многих — создать сказку на территории своего дома. Однако, чтобы уход за таким садом не превратился в тяжелую работу, необходимо грамотно спланировать пространство, подобрать подходящие растения, выбрать оптимальные материалы, правильно организовать освещение и учесть множество других деталей. Лучше всего в этом вопросе обратиться к профессионалу, который имеет опыт работы с подобными проектами.

Природа манит с детства, профессия мотивирует учиться всю жизнь

Сегодня ландшафтный дизайнер Ирсон Лазарева и ее команда профессионалов студии дизайна «Время пускать корни» воплощает в жизнь мечты многих людей — создает для них сказку на территории собственного дома. А еще будучи студенткой она и не могла подумать об этом.

В институте Ирсон училась на факультете международных отношений, изучала английский и французский языки. Но с детства любила рисовать парки, скверы, проводила свободное время в палисадниках, которые манили ее своими красотами. Она мечтала, что ее жизнь будет связана с живой природой.

Спустя год обучения Ирсон поняла: международные отношения — это не ее призвание. После получения диплома по программе «Международные отношения и внешняя политика» она решила сменить направление и поступила на факультет дизайна.

Приходилось изучать много нюансов: какие растения лучше взаимодействуют друг с другом, какие требуют постоянного ухода, а какие менее прихотливые, какие деревья и кустарники подходят для песчанных почв, а какие для суглинистых, какие подкормки как действуют, как обустраивать зоны отдыха и многое другое.

Ирсон признается: учиться она продолжает по сей день, потому что в профессии ландшафтного дизайнера нужно развиваться, успевать за трендами, изучать новые селекции, системы монтажа, новые материалы, не говоря уже про технические нюансы, удобрения и прочие разработки.

Стереотипы о неосуществимой картинке и запредельной цене проекта

Первые годы работы ландшафтным дизайнером Ирсон со своей командой боролись с распространенным стереотипом, что красивая картинка готового проекта неосуществима. Многие заказчики были уверены, что нарисованные дизайнером ландшафты невозможно воплотить в жизнь, либо это обойдется им в запредельную стоимость.

«Мы стараемся сразу объяснить человеку, что проект, созданный нами, мы сможем реализовать. В итоге он действительно получит то, что видит. Конечно, сразу обговаривается бюджет. Это немаловажно, часто бывает, что клиенты остаются недовольны другими дизайнерами из-за высокой стоимости реализации проекта. Поэтому мы в этом плане максимально точно и четко создаем концепцию под бюджет заказчика. Это важно и для дизайнера, чтобы он сразу мог продумать разные детали, которые будут в пределах выделенной суммы», — поясняет Ирсон Лазарева.

Расстояние не помеха

Ирсон начала свою деятельность в Рязанской области, где проектировала и реализовывала садовые проекты в Шацком, Шиловском, Захаровском и других районах. Уже в первый год работы Ирсон получила заказ из Нижнего Новгорода. Несмотря на то, что работа велась дистанционно, проект был успешно реализован, что доказало: расстояние не помеха для команды студии «Время пускать корни».

«При реализации проектов из других регионов мы предоставляем чек-лист с рекомендациями по правильному фотографированию участка и топосъемке. Все этапы разработки проекта выполняются онлайн», — поделилась Ирсон.

В настоящее время в портфолио Ирсон входят успешно реализованные проекты в Нижнем Новгороде, Москве, Туле, Владимире, Санкт-Петербурге, Дагестане и других городах России.

Реализуем ваш сад мечты

Ирсон и ее коллеги предлагают полный спектр услуг – от разработки ландшафтно-архитектурной концепции, рабочей документации, авторского надзора, земляных работ, монтажа систем автополива и освещения до мощения и озеленения. Команда студии дизайна «Время пускать корни» проводит анализ почвы, подбирает подходящие виды растений и помогает выбрать те, которые будут радовать глаз. Специалисты также предоставляют услуги по уходу за садом, включая обрезку, внесение удобрений, создание цветников, посадку и пересадку растений.

«Главное наше преимущество – это работа полным циклом. Мы не просто создаем проект территории, выполняем замеры, делаем анализ почвы и остальное. Мы берем на себя все технические детали, реализуем согласованный проект. Земельные работы, установка автополива, освящение, мощение дорожки, организация парковки – всё это мы делаем полностью под ключ. Конечно же, озеленение в плане газона любого типа. То есть, когда клиенты обращаются к нам, они могут быть уверены, что их проект будет качественно выполнен», – отмечает Ирсон.

Ирсон умеет слушать и учитывать пожелания заказчика, чтобы создать для него идеальное место с учетом всех практических аспектов. Специалисты стремятся сделать пространство уникальным и удобным для вас, учитывая ваши предпочтения и образ жизни. Ваше видение прекрасного станет основой для работы всей команды.

Работники студии «Время пускать корни» помогут вам грамотно разделить территорию участка на функциональные зоны, такие как зона отдыха, зона барбекю, хозяйственная зона, огород, плодовая зона, спортивная зона, детская площадка, зона для приема гостей или зона для животных.

Ирсон постоянно расширяет спектр услуг своей студии дизайна, недавно у клиентов появилась возможность установить на территории видеонаблюдение. Это делается для удобства заказчиков, чтобы они могли осуществить все свои пожелания в одном месте.

Уход за садом и реконструкция

Кроме этого, команда Ирсон готова взять на себя уход за садом, причем не только, который создали они. Нередко бывает, что специалистов приглашают обслужить многолетние сады. Стоит отметить, что данная услуга не является широко распространенной. Для ее предоставления требуется значительный опыт и высокая квалификация. Необходимо уметь правильно обрезать растения, проводить обработку, подбирать подходящие подкормки для различных видов деревьев и кустарников, а также выполнять множество других задач.

«Мы постоянно изучаем новые методы, тенденции, отслеживаем тренды, а главное, применяем современные технологии на практике. У меня отличная команда: биологи, фитопатологи, светодизайнер, архитектор, а также специалисты по сервисному уходу за садом. Все они — профессионалы в своем деле, поэтому мы абсолютно уверены в качестве предоставляемых услуг», — отмечает Ирсон.

Еще один частый запрос — реконструкция садов. Процесс обновления и модернизации элементов сада — важная составляющая для улучшения эстетики и продолжительности его жизни. Нужно вовремя заменить устаревшие и поврежденные дорожки, добавить новые растения для улучшения вида и комфорта владельцев, обновить освещение.

Планировка сада, покрытие дорожек, освещение, установка системы полива, обустройство зон отдыха и, конечно, озеленение территории — со всеми этими вопросами вам помогут профессионалы в лице Ирсон Лазаревой и ее команды.

«Люди понимают, что при самостоятельном обустройстве территории что-то не учли, появились новые желания, больше не нравится, как выглядит территория. И мы стараемся помочь воплотить идеи в жизнь, сделать из обычного сада сад мечты. Иногда начинаем работу с проекта, иногда нужна просто консультация. То есть реконструируем сад, чтобы он действительно выглядел достойно», — говорит дизайнер.

При этом Ирсон отмечает, что чем раньше клиент обратится к ландшафтному дизайнеру, архитектору, тем лучше. Это позволит учесть все особенности грунта, водных систем, местоположение участка, желания владельца территории.

«Наша команда подключалась к работе на разных стадиях. Бывает, люди приходят, обращаются к нам, когда только приобрели дом с участком и начинают его обустраивать. Обращаются с просьбой помочь выбрать район для покупки дома с территорией, чтобы сразу продумать, где удастся воплотить желаемый сад, подойдет эта земля или нет», — рассказывает Ирсон.

Если же вы хотите самостоятельно воплотить свой сад мечты, но боитесь, что в силу незнания можете упустить важные моменты, Ирсон и ее команда готовы помочь. Специалисты дадут вам советы, ценные рекомендации по подбору растений и материалов для благоустройства, уходу за садом, подскажут, где лучше разместить деревья и цветы, какой материал лучше выбрать. В закрытом канале Ирсон вас ждут грамотные разборы решений в садах, подборки удобрений, инструментов и средств для комплексного, простого ухода за садом. Ссылка на получение доступа к частному каналу ландшафтного дизайнера: https://timeforlandscape.payform.ru/?invoice_id=e009d806e3ba0da3a0ad52a9593a1e04&paylink=1.

Основные тренды, пользующиеся популярностью

За шесть лет работы Ирсон заметила явные тенденции, которые неизменно манят людей. Она поделилась основными пожеланиями своих клиентов. Во-первых, это запрос на малый уход.

«Мы все, конечно, понимаем, что любой сад все равно будет требовать уход, как минимум это полив и обрезка растений хотя бы раз в год. Эта просьба — обустроить сад с растениями, которые требуют минимального ухода — прослеживается. Причем особенно на этом акцентируют внимание те, у кого в детстве был огород и приходилось проводить на нем много времени. Людям все-таки хочется приезжать именно на отдых», — с улыбкой заметила Ирсон Лазарева.

Утилитарность сада, то есть его полезность для человека. Как ни странно, это тоже популярный запрос от заказчиков. Многие хотят выйти из дома, сорвать с дерева свежие фрукты и ягоды.

«Просят посадить яблони, вишни, пару кустов малины, голубики, чтобы просто прийти в сад и сорвать с ветки. Есть запрос на высокую грядку, чтобы не наклоняться при сборе урожая. Вот такие съедобные сады мы реализуем», — комментирует ландшафтный дизайнер.

Основной запрос, набирающий все большую популярность, — зона отдыха. Это может быть зона барбекю, закрытая и открытая зона, зона для костра, чтобы посидеть с родными и друзьями вокруг огня, отдохнуть.

Время пускать корни

Желание помочь людям разобраться в вопросах ландшафтного дизайна, благоустройства территорий, озеленения различных пространств привело Ирсон к созданию конференции «Время пускать корни». Уже три года подряд люди, которые планируют покупку дома с земельным участком, стремятся совершенствовать свои знания и навыки в сфере экологии, а также активно участвуют в проектной деятельности. С каждым годом конференция набирала все большую популярность. В 2025 году мероприятие вышло на международный уровень!

В первый год конференцию в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина посетили более 70-ти человек, среди которых были студенты и преподаватели профильных вузов и колледжей, практикующие специалисты, жители Рязани.

С каждым годом количество участников росло, и стало очевидно, что требуется расширение. Третья конференция прошла в просторном зале санатория «Сосновый бор», расположенного в Рязанской области.

На конференции организуются выставки, где демонстрируются свойства и составы различных грунтов и удобрений, а также выступают представители строительных компаний.

В ноябре 2025 года очередная конференция в сфере креативных индустрий, строительства и экологии пройдет в Краснодаре! Также у вас еще есть шанс принять участие в IV Ежегодной конференции «Время пускать корни» 7 февраля 2026 года в Рязани.

На конференции «Время пускать корни» вы приобретете опыт и знания от практикующих специалистов и компаний-лидеров в сфере производства, получите контакты надёжных партнёров и поставщиков, посетите мастер-классы.

Центр «Мой бизнес» Автономной некоммерческой организации «Агентство развития бизнеса Рязанской области» оказывает поддержку студии дизайна «Время пускать корни».

Подробнее узнать о работе и посмотреть реализованные проекты дизайнера Ирсон Лазаревой можно на сайте: https://irsonlazareva.ru/.