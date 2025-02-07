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Мост через Оку в Рязани, фото: ЯндексКарты
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Временные ограничения для грузовиков вводят на мосту через Оку в Рязани

Алексей Самохин

С 20 февраля 2025 года на мосту через реку Ока на трассе «Спас-Клепики – Рязань» вводятся ограничения движения для грузовиков массой более 30 тонн.

По итогам обследования мостового перехода специалисты рекомендовали временно ограничить движение тяжеловесного транспорта для обеспечения безопасности.

Важная информация для водителей

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  • Рекомендуется использовать альтернативные маршруты.
  • Схемы объезда и установки знаков размещены на сайте Минтранса по ссылке mintrans.ryazan.gov.ru/news/185080/
  • На мосту действует система фото- и видеофиксации, а также весовой контроль.

Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской Дирекции дорог Рязанской области по телефону: +7 (910) 060-60-05 (круглосуточно).

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