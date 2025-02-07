Временные ограничения для грузовиков вводят на мосту через Оку в Рязани

С 20 февраля 2025 года на мосту через реку Ока на трассе «Спас-Клепики – Рязань» вводятся ограничения движения для грузовиков массой более 30 тонн.
По итогам обследования мостового перехода специалисты рекомендовали временно ограничить движение тяжеловесного транспорта для обеспечения безопасности.
Важная информация для водителей
- Рекомендуется использовать альтернативные маршруты.
- Схемы объезда и установки знаков размещены на сайте Минтранса по ссылке mintrans.ryazan.gov.ru/news/185080/
- На мосту действует система фото- и видеофиксации, а также весовой контроль.
Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской Дирекции дорог Рязанской области по телефону: +7 (910) 060-60-05 (круглосуточно).