Врач рассказала о воздействии современной сигареты на организм человека

Закуривая сигарету в действительности, курильщик всасывает не что иное, как фитиль, пропитанный химическими ядами. Именно они в значительной степени заменили в составе сигареты табачный лист, резко снизив стоимость производства и усилив наркотическое воздействие сигарет. В составе сигареты содержатся: аммиак, способствующий быстрому всасыванию яда в кровь, этилен, вызывающий сонное состояние, синильная кислота воздействует на дыхательную систему, ацетон, мышьяк, формальдегид и десятки других ядов.

Также активно применяются химические вкусовые добавки, имитируя мяту, кофе, мед, с целью улучшить вкус. Раньше сигареты изготовляли из табачного листа. А сейчас, если и добавляют, то только жилку листа. Так называемая взорванная жилка не пригодная часть листа, которая раньше шла в отходы. А сейчас особым способом обрабатывают и добавляют в адскую смесь ядов для дальнейшего производства сигарет.

Если разобрать сигарету по составным частям, то можно увидеть коричневую бумагу, пропитанную ядами и усилителями вкуса, которую легко можно спутать с листьями табака. Кроме всего этого, табачные компании добавляют в состав так называемых сигарет специальные вещества, которые усиливают действие никотина на нервные центры головного мозга, вызывая привыкание. Общий показатель токсичности табачного дыма в 4,5 раза превышает токсичность выхлопного газа автомобиля. При выкуривании 20 сигарет человек фактически дышит воздухом, загрязненность которого превышает гигиенические нормы более чем в 1000 раз. Таким образом, курящий получает воздух, не совместимый с жизнью. Суточная доза не смертельна, и человек продолжает курить, не подозревая насколько он подвергает риску каждую систему своего организма.

Дыхательная система получает первый удар. В легкие с воздухом попадает ядовитый дым или пар, и в крови образуется карбоксигемоглобин, который уменьшает поступление кислорода в кровь, а никотин вызывает спазм сосудов и усиливает работу сердца. За сутки сердце делает на 10-12 тысяч ударов больше, чем обычно. Износ сердца растет с каждым днем, а это развитие ишемической болезни, стенокардии и инфаркта миокарда, не говоря уже о том, как страдают легкие: эмфизема, рак.

Работа головного мозга и вся нервная деятельность под действием никотина испытывает возбуждение, а потом резкое торможение. Мозг, привыкший к никотиновым подачкам, проявляет беспокойство, раздражительность, и человек снова тянется за очередной сигаретой. Это зависимость, от которой трудно избавиться.

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Евстигнеева Вера Васильевна.