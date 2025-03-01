Восемь иностранцев депортированы из Рязани за нарушение закона

Сотрудники полиции организовали депортацию восьми человек, находившихся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области.

Семеро из них — граждане стран ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии — ранее были осуждены за преступления, включая убийство, грабеж, кражи, незаконный оборот наркотиков и организацию незаконной миграции. После освобождения из исправительных учреждений в отношении данных лиц было принято решение о нежелательности их пребывания в России.

Еще один гражданин страны Средней Азии был выдворен за нарушение миграционного законодательства.

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Полицейские совместно с судебными приставами сопроводили иностранцев в международный аэропорт «Домодедово», откуда они были отправлены в страны своего гражданства за собственный счет.