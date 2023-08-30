Военные эксперты объяснили, как украинские БПЛА пролетели в глубь России

Ночью 30 августа ВСУ провели массированную атаку по территории России беспилотниками. БПЛА уничтожили в Орловской, Калужской, Рязанской, Московской областях. В Пскове во время удара по аэродрому повреждены 4 тяжелых военных транспортника ИЛ-76.
«Парламентская газета» вместе с военными экспертами рассмотрела несколько возможных сценариев ночной атаки.
- Версия 1: запуск с территории стран Прибалтики.
- Версия 2: запуск с территории России.
- Версия 3: запуск с территории Украины.
О возможном пуске беспилотников по Пскову с территории Прибалтики говорилось в телеграм-каналах. В сообщениях сравнивались расстояния от Украины и Эстонии до места атаки. Эксперты относятся к такой версии скептически.
По словам капитана 1-го ранга Владимира Гундарова, запуск беспилотников с территории стран Балтии является фактически объявлением войны России. Наша страна в этом случае применит симметричный ответ.
Агрессоров в этом случае выступит Эстония.
Доктор военных наук, вице-президент Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков возможности такого пуска не исключает, но задаёт вопрос: зачем странам это делать, учитывая возможный ответ России.
Запуск беспилотников с территории России вполне возможен, но это, скорее всего будут либо кустарно собранные аппараты, либо небольшие коптеры, которые большого вреда не нанесут.
Но по Пскову, отмечают эксперты, вероятно, ударили украинские БПЛА-камикадзе «Бобер». Это серьезная машина заводского производства с размахом крыльев в три метра.
Провезти такой аппарат на территорию России вне поля зрения спецслужб практически невозможно.
Наиболее вероятный вариант — атака с территории Украины. Налёту предшествовала серьёзная подготовка с использованием данных спутников и наземной разведки. Определялись места установки комплексов ПВО, разрабатывался маршрут, чтобы обойти защиту.
Эксперты говорят о необходимости увеличения числа комплексов ПВО, но собирать их гораздо дольше и дороже, чем беспилотники.