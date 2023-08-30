Военные эксперты объяснили, как украинские БПЛА пролетели в глубь России

Ночью 30 августа ВСУ провели массированную атаку по территории России беспилотниками. БПЛА уничтожили в Орловской, Калужской, Рязанской, Московской областях. В Пскове во время удара по аэродрому повреждены 4 тяжелых военных транспортника ИЛ-76.

«Парламентская газета» вместе с военными экспертами рассмотрела несколько возможных сценариев ночной атаки.

Версия 1: запуск с территории стран Прибалтики.

Версия 2: запуск с территории России.

Версия 3: запуск с территории Украины.

О возможном пуске беспилотников по Пскову с территории Прибалтики говорилось в телеграм-каналах. В сообщениях сравнивались расстояния от Украины и Эстонии до места атаки. Эксперты относятся к такой версии скептически.

По словам капитана 1-го ранга Владимира Гундарова, запуск беспилотников с территории стран Балтии является фактически объявлением войны России. Наша страна в этом случае применит симметричный ответ.

— При этом если мы применим симметричные меры — например, введем войска в ту же Эстонию — пятая статья устава НАТО, где говорится о том, что нападение на одну страну равнозначно нападению на весь альянс, работать не будет, — отмечает Гундаров.

Агрессоров в этом случае выступит Эстония.

Доктор военных наук, вице-президент Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков возможности такого пуска не исключает, но задаёт вопрос: зачем странам это делать, учитывая возможный ответ России.

Запуск беспилотников с территории России вполне возможен, но это, скорее всего будут либо кустарно собранные аппараты, либо небольшие коптеры, которые большого вреда не нанесут.

Но по Пскову, отмечают эксперты, вероятно, ударили украинские БПЛА-камикадзе «Бобер». Это серьезная машина заводского производства с размахом крыльев в три метра.

Провезти такой аппарат на территорию России вне поля зрения спецслужб практически невозможно.

Наиболее вероятный вариант — атака с территории Украины. Налёту предшествовала серьёзная подготовка с использованием данных спутников и наземной разведки. Определялись места установки комплексов ПВО, разрабатывался маршрут, чтобы обойти защиту.

— На самом деле создать тотальный щит над страной невозможно, — отметил Владимир Гундаров. — К тому же удара по Пскову никто, я думаю, не ожидал — сейчас у нас рубежи ПВО вытянуты вдоль границы фронта.

Эксперты говорят о необходимости увеличения числа комплексов ПВО, но собирать их гораздо дольше и дороже, чем беспилотники.