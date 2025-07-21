Военкоры рассказали подробности ночной атаки на Киев

В ночь на понедельник, 21 июля, российские войска нанесли удар по Киеву. По данным телеграм-каналов, использовались ударные беспилотники, а также ракеты. Есть информация о прилётах «Кинжалов».

Минобороны России на данный момент официально об ударе не сообщало.

— Массированная атака на Киев: поражены объекты врага, ВСУ не могут сбивать дроны из-за непогоды, — сообщил ночью телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным источника, столицу Украины атаковали десятки «Гераней». Также сообщалось о запуске ракет с Ту-95МС ВКС России.

Украинские СМИ пишут о повреждениях после прилётов в разных районах города. Повреждена станция метро «Лукьяновская». По словам мэра Киева Кличко, пожара нет, на станции усилено проветривание.

— В районе Киева ракетные прилеты, помимо привычных «Гераней». Противник заявляет о возможных прилетах «Кинжалов», — пишет телеграм-канал Бориса Рожина «Colonelcassad».

Кроме того, мониторинговые ресурсы сообщали о серии взрывов сегодня ночью в районе Харькова.