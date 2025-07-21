Военкоры рассказали подробности ночной атаки на Киев

В ночь на понедельник, 21 июля, российские войска нанесли удар по Киеву. По данным телеграм-каналов, использовались ударные беспилотники, а также ракеты. Есть информация о прилётах «Кинжалов».
Минобороны России на данный момент официально об ударе не сообщало.
По данным источника, столицу Украины атаковали десятки «Гераней». Также сообщалось о запуске ракет с Ту-95МС ВКС России.
Украинские СМИ пишут о повреждениях после прилётов в разных районах города. Повреждена станция метро «Лукьяновская». По словам мэра Киева Кличко, пожара нет, на станции усилено проветривание.
Кроме того, мониторинговые ресурсы сообщали о серии взрывов сегодня ночью в районе Харькова.