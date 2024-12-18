Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», не предназначена для передачи шифров или секретной информации, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, песни Ярослава Дронова (SHAMAN) или гимн СССР могли прозвучать в эфире случайно.

«Скорее всего, кто-то вмешивается в эти частоты — может быть все, что угодно. Такое иногда происходит. У меня складывается впечатление, что кто-то пытается вызвать панику, особенно в приграничных регионах России. Возможно, это работа противника. Сейчас все и так на нервах. Но будьте уверены: никаких шифров или секретных данных через такие радиостанции никто никогда не передает. Для этого существуют другие каналы связи. Например, командир подводной лодки вскрывает запечатанный приказ только после погружения», — пояснил Дандыкин.

13 декабря радиостанция УВБ-76, получившая прозвище «Радиостанция Судного дня», передала в эфир 24 загадочных сообщения. Среди первых прозвучали слова «хунхуз», «азбука» и «нанайка». Затем в эфире появились слова «панкосвод», «лагограч», «онероруст», «геенна» и другие. Последним было слово «бродощелк».

Согласно открытым источникам, «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 работает на частоте 4625 кГц, постоянно передавая короткие, монотонные, гудящие звуки. Среди радиолюбителей она получила прозвище «Жужжалка» за характерный жужжащий сигнал.

Сообщается, что станция начала вещание в 1975 году. Изначально передатчик находился неподалеку от поселка Поварово в Московской области, однако в сентябре 2010 года его переместили в окрестности деревни Керро Ленинградской области. О назначении этой станции до сих пор нет достоверной информации, так как ее существование официально никогда не подтверждалось.