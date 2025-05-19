Понедельник, 19 мая, 2025
13.4 C
Рязань
Происшествия

Водителя «буханки», который врезался в здание в центре Рязани, арестовали на 14 суток

Анастасия Мериакри

Водителя «буханки», который попал в ДТП с автобусом, после чего врезался в салон красоты в центре Рязани, арестовали на 14 суток. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

12 мая, примерно в 15:25, в Рязани вблизи дома 12 по улице Ленина 24-летний водитель, управляя автомобилем «УАЗ», совершил столкновение с маршрутным автобусом «ЛиАЗ» под управлением 35-летнего водителя. После этого автомобиль «УАЗ» по инерции, продолжив движение, совершил наезд на здание салона красоты.

24-летнего рязанца привлекли по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Ранее он лишился водительских прав, но сел за руль в состоянии опьянения.

Кроме того, мужчина ответит за выезд на встречную полосу с нарушением ПДД — по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Самые читаемые материалы

Новости России

«112»: комика Нурлана Сабурова задержали и могут выдворить в Казахстан

Популярного стендап-комика Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево за нарушение...
Новости России

«МК»: убийца юриста в Москве спрятал его половой орган в холодильник

Задержанный по подозрению в убийстве юриста в Москве спрятал...
Новости России

SHOT: юная подражательница битцевского маньяка призналась в серии убийств

Подражательница битцевского маньяка Александра Пичушкина из Бердянска, которой всего...
Новости России

Эксперты рассказали, что будет с Украиной при отказе от условий Москвы

Переговоры в Стамбуле, по официальным заявлениям и данным источников, близких к переговорщикам, ясно дали понять: Россия не отступит от своих принципиальных требований.
Новости мира

Стало понятно, почему Эрдоган схватил Макрона за палец

По словам парламентария, когда Эрдоган взял Макрона за палец и долго не отпускал, он тем самым выразил своё отношение не только к самому французскому лидеру, но и к Европейскому союзу в целом.

Последние новости

Медицина

В Рязани приняли роды у пациентки с гигантской миомой матки

Миома матки — доброкачественная опухоль, но, достигая больших размеров, может представлять угрозу для нормального течения беременности и родов.
Новости России

Бывший депутат из Смоленска объяснил, зачем бежал за машиной сына Кадырова

Экс-депутат Смоленского горсовета Максим Баранов заявил «Газете.Ru», что бежал...
Власть и политика

Виталий Артёмов обсудил сотрудничество с руководством администрации Луганска

Обсудили возможности дальнейшего взаимодействия, развития межмуниципальных отношений, реализации совместных проектов в социальной сфере.
Новости России

Филимонова попросили вмешаться в скандал с дочерью вологодской чиновницы

Политолог Сергей Марков в беседе с «360» попросил губернатора...
Общество

Рязанцы пожаловались на опасную лестницу, ведущую к подъезду

Жители дома №23 корп. 1 по улице Интернациональной обратились к губернатору с просьбой помочь сделать лестницу, ведущую к подъезду №4.
Происшествия

В Рязани 17-летнюю девушку поставили на учет за разгром общественного туалета

С несовершеннолетней и ее родителями провели профилактическую беседу. Девушку поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.
Общество

Рязанцам рассказали, кому из школьников положен бесплатный проезд

Для оформления бесплатного проезда необходимо подать заявление через МФЦ или «Госуслуги» и оформить «Единую цифровую карту жителя Рязанской области».
Погода

Тепло и без осадков будет в Рязанской области 20 мая

Температура по области воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +18°С до +23°С.

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.