Водителя «буханки», который врезался в здание в центре Рязани, арестовали на 14 суток

Водителя «буханки», который попал в ДТП с автобусом, после чего врезался в салон красоты в центре Рязани, арестовали на 14 суток. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
12 мая, примерно в 15:25, в Рязани вблизи дома 12 по улице Ленина 24-летний водитель, управляя автомобилем «УАЗ», совершил столкновение с маршрутным автобусом «ЛиАЗ» под управлением 35-летнего водителя. После этого автомобиль «УАЗ» по инерции, продолжив движение, совершил наезд на здание салона красоты.
24-летнего рязанца привлекли по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Ранее он лишился водительских прав, но сел за руль в состоянии опьянения.
Кроме того, мужчина ответит за выезд на встречную полосу с нарушением ПДД — по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.
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