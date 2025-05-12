Автомобиль столкнулся с автобусом перед тем, как въехать в здание в центре Рязани

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области устанавливают обстоятельства ДТП на улице Ленина города Рязани.
12 мая, примерно в 15:25, в Рязани вблизи дома 12 по улице Ленина, по предварительной информации, 24-летний водитель, управляя автомобилем «УАЗ», совершил столкновение с маршрутным автобусом «ЛиАЗ» под управлением 35-летнего водителя, после чего автомобиль «УАЗ» по инерции, продолжив движение, совершил наезд на здание.
В данном ДТП пострадавших не зарегистрировано. В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения.
Проводится проверка, сотрудники полиции работают на месте ДТП, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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