Водителя будут судить за попытку подкупить рязанского сотрудника ДПС

Сасовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Московской области 1966 года рождения. Мужчину обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, преступление мужчина совершил 19 марта 2022 года. В Шацком районе он выехал на машине на встречную полосу и был остановлен сотрудниками ДПС. Чтобы его не привлекали к ответственности, водитель предложил полицейскому 15 тысяч рублей. Сотрудник отказался, преступление не было доведено до конца.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.