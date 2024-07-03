Среда, 3 июля, 2024

Водитель рязанского автобуса объяснил ситуацию с неработающими кондиционерами

Автор: 7info

Опубликовано

Водитель автобуса из Рязани объяснил ситуацию с неработающими в жару кондиционерами. Пост опубликовала группа «Типичная Рязань».

Здравствуйте. Я являюсь одним из водителей автобуса, который ходит по маршруту номер 20. Изначально, приношу свои извинения по поводу частой поломки кондиционеров. В большинстве случаев это происходит с технических причин: (

Мы понимаем всю важность данной проблемы, особенно когда температура за бортом переваливает за отметку в 30 градусов. На днях, у моего коллеги, произошло очередная поломка. Один из клиновых ремней кондиционера порвался и попал под ремень насоса привода вентилятора и всё… машина осталась без кондиционера и вентилятора радиатора. Раньше этот вопрос решался покупкой подходящего ремня иностранного производства. Но сейчас такой возможности у нас нет и приходится ставить отечественные запчасти, которые в подкапотном пространстве подвергаются высоким температурам, и от этого их срок эксплуатации ощутительно уменьшается.

Наше руководство серьезно относится к данным конструктивным недочетам и всячески пытается их исправить. Водитель, в свою очередь, также заинтересован в этом, так как вы проезжаете в автобусе несколько остановок, а нам приходится тут провести весь рабочий день.

Приношу свои извинения от лица всех водителей автобуса и прошу понять нас.

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