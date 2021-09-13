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Вторник, 14 сентября, 2021
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Во вторник рязанцев ждет дождливая и ветреная погода

7info
Во вторник рязанцев ждет дождливая и ветреная погода

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По сообщению синоптиков, 14 сентября в Рязани ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с с порывами 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°С, днем +16…+21°С.

Администрация города обращается к жителям областного центра с просьбой быть внимательными. Из-за ветра возможно падение шатких конструкций, деревьев, а также повреждение линий электропередачи. Пешеходам следует быть осторожными, а водителям аккуратнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

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