Во всех действующих детских садах и школах Рязани дали отопление

Начало отопительного сезона в Рязани депутаты обсудили на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы 21 сентября. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Общая готовность объектов социальной сферы 98%. Отопление еще не дали в детско-юношеской спортивной школе «Орион» и КДЦ «Октябрь», подключение произойдет вместе с жилыми домами.

Многоквартирные дома в Рязани начали подключать с 20 сентября. Сейчас отопление появилось в 20% из 2704 жилых домов города.

Представитель администрации отметил, что тепло подведено ко всем домам, теперь ответственность лежит на обслуживающих организациях — управляющих компаниях и ТСЖ, которые должны оперативно подавать заявки на подачу теплоносителя.