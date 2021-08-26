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Четверг, 26 августа, 2021
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Во время ночного пожара на Черновицкой эвакуировали 80 человек

7info
Во время ночного пожара на Черновицкой эвакуировали 80 человек

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Во время ночного пожара на улице Черновицкой в Рязани эвакуировали 80 человек, одного спасли. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области

В четверг, 26 августа, загорелась крыша 4-эатжного 4-подъездного жилого дома. Вызов пожарным поступил в 00.55. На месте происшествия работали 13 пожарных машин, 43 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Площадь возгорания составила 720 квадратных метров. Локализовали его в 02.01, открытое горение потушили в 02.28. Полная ликвидация пожара объявлена в 03.13.

Люди не пострадали, причина случившегося устанавливается.

По информации ВКонтакте, горел жилой дом № 4 на улице Черновицкой.

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