Во время ночного пожара на Черновицкой эвакуировали 80 человек

Во время ночного пожара на улице Черновицкой в Рязани эвакуировали 80 человек, одного спасли. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области

В четверг, 26 августа, загорелась крыша 4-эатжного 4-подъездного жилого дома. Вызов пожарным поступил в 00.55. На месте происшествия работали 13 пожарных машин, 43 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Площадь возгорания составила 720 квадратных метров. Локализовали его в 02.01, открытое горение потушили в 02.28. Полная ликвидация пожара объявлена в 03.13.

Люди не пострадали, причина случившегося устанавливается.

По информации ВКонтакте, горел жилой дом № 4 на улице Черновицкой.