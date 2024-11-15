Влюбленные из Рязани сыграют свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»

На телеканале «Пятница!» продолжается реалити-шоу «Четыре свадьбы» (16+), в котором невесты России вступают в борьбу за звание лучшей свадьбы и денежного приза.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

В числе участников проекта оказалась пара из Рязани – 35-летняя Наталья и 32-летний Андрей. Наталья и Андрей работают курьерами в пиццерии. Возлюбленные воспитывают двух детей Натальи от первого брака.

Молодые устроят свадьбу в классическом стиле с бюджетом 200 тысяч рублей. Фишка торжества – торт, который украсят сами молодожены.

Ради победы в шоу Наталье и Андрею предстоит попробовать превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба – лучшая. Удастся ли влюбленным из Рязани победить в реалити-шоу «Четыре свадьбы» можно увидеть уже сегодня, 15 ноября в 17:15 на телеканале «Пятница!».