Пятница, 15 ноября, 2024
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Влюбленные из Рязани сыграют свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»

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Алексей Самохин

На телеканале «Пятница!» продолжается реалити-шоу «Четыре свадьбы» (16+), в котором невесты России вступают в борьбу за звание лучшей свадьбы и денежного приза.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.  

В числе участников проекта оказалась пара из Рязани – 35-летняя Наталья и 32-летний Андрей. Наталья и Андрей работают курьерами в пиццерии. Возлюбленные воспитывают двух детей Натальи от первого брака.

Молодые устроят свадьбу  в классическом стиле с бюджетом 200 тысяч рублей. Фишка торжества – торт, который украсят сами молодожены.

Ради победы в шоу Наталье и Андрею предстоит попробовать превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба – лучшая. Удастся ли влюбленным из Рязани победить в реалити-шоу «Четыре свадьбы» можно увидеть уже сегодня, 15 ноября в 17:15 на телеканале «Пятница!».

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