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Вторник, 8 июня, 2021
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Виктор Золотов открыл в Рязани новый центр лицензионно-разрешительной работы

7info7
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8 июня Виктор Золотов прибыл в Рязань на открытие центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Директор федеральной службы войск национальной гвардии стал первым посетителем центра. Ему выдали талон №1. Затем он осмотрел новое здание и помещения в нём. Золотову рассказали, как будет осуществляться работа обновлённого центра лицензионно-разрешительной работы.

Отметим, раньше центр лицензионно-разрешительной работы располагался по адресу ул. Семёна Середы, 40. Теперь его перенесли в здание, которое находится по адресу ул. Ленина, 46.

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