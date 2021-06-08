Виктор Золотов открыл в Рязани новый центр лицензионно-разрешительной работы

- Advertisement -

8 июня Виктор Золотов прибыл в Рязань на открытие центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Директор федеральной службы войск национальной гвардии стал первым посетителем центра. Ему выдали талон №1. Затем он осмотрел новое здание и помещения в нём. Золотову рассказали, как будет осуществляться работа обновлённого центра лицензионно-разрешительной работы.

Отметим, раньше центр лицензионно-разрешительной работы располагался по адресу ул. Семёна Середы, 40. Теперь его перенесли в здание, которое находится по адресу ул. Ленина, 46.