VIII Международный форум древних городов «Память. Традиции. Будущее» пройдет в Рязани

В Рязани 5–6 сентября пройдет VIII Международный форум древних городов «Память. Традиции. Будущее». Об этом сообщается в телеграм-канале форума.

VIII Форум древних городов станет платформой для нескольких значимых мероприятий: Фестиваля «Русское лето. ZаРоссию», проекта «Активное долголетие — Здоровая Рязань» и Дня многодетных семей Рязанской семейной Губернии.

5 и 6 сентября Лыбедский бульвар станет центром культурной программы. Рязанцы и гости города смогут насладиться ремесленными и интерактивными площадками, мастер-классами, зоной детской анимации, спортивными мероприятиями, маркетом локальных брендов и гастрономическим пространством.

На главной сцене выступят народные коллективы и театры Рязанской области, а также творческие группы из разных регионов. В 2025 году к ним присоединятся артисты из новых территорий, таких как Севастополь, Белгород, Донбасс, Луганск и Крым.

Основные темы деловой и культурной программы включают сохранение исторической памяти, бережное отношение к культурному наследию и формирование будущего через преемственность поколений.

Возрастное ограничение 6+.