В Рязанском перинатальном центре выходили родившихся раньше времени тройняшек

В перинатальном центре в Рязани врачи выходили тройняшек, появившихся на свет на три недели раньше срока. Об этом рассказывается в сюжете телеканала «Город».



Девочки родились весом 1200, 1600 и 1800 граммов. Их состояние при рождении определили как средней тяжести. Детки не могли сами дышать, также у них был не до конца сформирован желудочно-кишечный тракт. Роды прошли успешно, обошлось без реанимации и дополнительных вмешательств.



Сейчас девочки набрали вес, каждая весит почти по 2,5 килограмма. Их готовят к выписки.



В сюжете отмечается, что рождение тройни явление редкое, чаще всего, это происходит после ЭКО. В этом случае всё произошло естественно.



Мама девочек Ангелина Фомина уже воспитывает маленького сына. По её словам, рождению тройни больше всех радовался отец. Детей она различает легко, ведь каждая уже проявляет свой характер.



Назвали девочек Аксинья, Есения и Мирослава. В четверг маму и дочек выпишут из перинатального центра.

